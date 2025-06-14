Seydişehir Kent Konseyi, Basın Mensuplarıyla Bir Araya Geldi
Seydişehir'de düzenlenen programda Kent Konseyi üyeleri, basın mensuplarına çalışmaları sundu ve halkın sesi olma hedeflerini paylaştı.
Seydişehir'de Kent Konseyi üyeleri, basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda, Kent Konseyi çalışmalarının sunumu yapıldı.
Görüş ve önerilerin ardından program sona erdi.
Seydişehir Kent Konseyi, ilçede halkın sesi olmayı ve yerel yöneticilerle arada köprü görevi üstlenmeyi hedefliyor.
Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel