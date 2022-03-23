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Seydişehir Kaymakamı Pişkin, yatırım toplantısına katıldı

AA - Kadriye Coşkun - Güncel
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Seydişehir Kaymakamı Pişkin, yatırım toplantısına katıldı

Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin ile Belediye Başkanı Mehmet Tutal, ticaret ve sanayi odasının yatırım toplantısına katıldı.

SEYDİŞEHİR, KONYA (AA) - Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin ile Belediye Başkanı Mehmet Tutal, ticaret ve sanayi odasının yatırım toplantısına katıldı.

Pişkin, toplantıda, Seydişehir ile Beyşehir ticaret ve sanayi odalarının 'birlikten güç doğar' ilkesiyle hareket etmesiyle kazanımlarının yüksek olacağını belirtti.

İki komşu ilçe arasından iş birliği ve dayanışmanın güçlenerek devam edeceğine inandıklarını aktaran Pişkin, "Bölgesel kalkınma ve istihdam noktasında yapılması gereken çalışmaların her zaman yanında ve takipçisiyiz."ifadesini kullandı.

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal da iki ilçenin birbirine yakın ve kardeş olduğunu vurgulayarak esnafların desteklenmesi ve bölgesel kalkınma noktasında her zaman ellerini taşın altına koymaya hazır olduklarını kaydetti.

Toplantıya, Pişkin ve Tutal'ın yanı sıra Seydişehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cemal Küçük, Beyşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Akbıyık, yönetim kurulu üyeleri ve meclis üyeleri katıldı.

AA / Kadriye Coşkun - Güncel

Mehmet Tutal, Seydişehir, Ticaret, Yatırım, Güncel, Haberler

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