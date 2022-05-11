Seydişehir Kaymakamı Pişkin ile Belediye Başkanı Tutal, askere gidecek gençleri ağırladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Seydişehir Kaymakamı Pişkin ile Belediye Başkanı Tutal, askere gidecek gençleri ağırladı

AA - Kadriye Coşkun - Güncel
 - Güncelleme:
Seydişehir Kaymakamı Pişkin ile Belediye Başkanı Tutal, askere gidecek gençleri ağırladı

Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin ile Belediye Başkanı Mehmet Tutal, ilçede askere gidecek gençlerle bir araya geldi.

Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin ile Belediye Başkanı Mehmet Tutal, ilçede askere gidecek gençlerle bir araya geldi.

Adile Baysal Kültürevi'nde düzenlenen programda, Pişkin ile Tutal, vatani görevleri yapacak gençlerle ile birlikte yemek yedi.

Pişkin, programda yaptığı konuşmada, "Askerlik kutsal bir görevdir. Peygamber ocağına gidecek olan sizler, vatanımızın ve milletimizin selameti için canla, başla çalışacaksınız. Sağ salim birliklerinize ulaşmanızı, görevinizi tamamlayıp tezkerenizi de aldığınızda sevdiklerinize kavuşmanızı temenni ediyorum." dedi.

Tutal da askerliğin peygamber ocağı olduğunu, milli ve manevi değerlerle hareket edilmesi gerektiğini ifade etti.

Konuşmaların ardından askere gidecek gençlere, "Vatan Size Minnettar" yazan kutularda Türk Bayrağı ve Kuran-ı Kerim hediye edildi.

AA / Kadriye Coşkun - Güncel

Mehmet Tutal, Deniz Pişkin, Peygamber, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title