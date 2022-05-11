Seydişehir Kaymakamı Pişkin ile Belediye Başkanı Tutal, askere gidecek gençleri ağırladı

Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin ile Belediye Başkanı Mehmet Tutal, ilçede askere gidecek gençlerle bir araya geldi.

Adile Baysal Kültürevi'nde düzenlenen programda, Pişkin ile Tutal, vatani görevleri yapacak gençlerle ile birlikte yemek yedi.

Pişkin, programda yaptığı konuşmada, "Askerlik kutsal bir görevdir. Peygamber ocağına gidecek olan sizler, vatanımızın ve milletimizin selameti için canla, başla çalışacaksınız. Sağ salim birliklerinize ulaşmanızı, görevinizi tamamlayıp tezkerenizi de aldığınızda sevdiklerinize kavuşmanızı temenni ediyorum." dedi.

Tutal da askerliğin peygamber ocağı olduğunu, milli ve manevi değerlerle hareket edilmesi gerektiğini ifade etti.

Konuşmaların ardından askere gidecek gençlere, "Vatan Size Minnettar" yazan kutularda Türk Bayrağı ve Kuran-ı Kerim hediye edildi.