Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin mahalleliyle iftar yaptı

Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin, Taraşçı Mahallesi'nde düzenlenen iftar programına katıldı.

Taraşçı Mahalle Muhtarlığı ile Taraşçı Mahallesi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri tarafından Taraşçı Mahallesi'nde düzenlenen iftar yemeğinde ilçe protokol üyeleri ve mahalle sakinleri buluştu.

Ramazan ayının birlik ve beraberliklerin yaşandığı güzel günler olduğunu kaydeden Kaymakam Deniz Pişkin, "Bir birlik ve beraberlik içinde olduğumuz sürece hep güzellikler, iyilikler, insanlıklar ortaya çıkar. Allah birliğimizi, dirliğimizi, beraberliğimizi bozmasın." dedi.

Yemeğe, Kaymakam Deniz Pişkin, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, İlçe Jandarma Komutanı Salih Yahya Koca, İlçe Emniyet Müdürü Cevdet Arıcı, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.