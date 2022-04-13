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Seydişehir ilçe protokolü iftarda buluştu

AA - Kadriye Coşkun - Güncel
Seydişehir ilçe protokolü iftarda buluştu

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, ilçe protokol üyeleri ile iftar programında bir araya geldi.

SEYDİŞEHİR, KONYA (AA) - Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, ilçe protokol üyeleri ile iftar programında bir araya geldi.

Adile Baysal Kültür ve Sanatevi'nde düzenlenen iftar yemeğinde misafirlerini ağırlayan Belediye Başkanı Tutal, birlik ve beraberlik içerisinde çalışıldığı sürece ilçeye çok güzel hizmetler kazandırılacağını kaydetti.

Seydişehir'de huzur ikliminin olduğunu, bu huzur ikliminin her geçen gün daha da pekişerek devam ettiğini belirten Tutal, şunları kaydetti:

"8 yıldır ilçemizi daha ileriye taşıyacak olan, verdiğimiz tüm sözleri yerine getirdik. Son olarak can dostlarımıza modern bir barınak yapılması hususunda çalışmalarımız vardı. Şükürler olsun ki bu projemizin de çalışmaları başladı ve tüm hızıyla devam ediyor. Bunun yanında soğuk hava deposu, meyve ve sebze kurutma tesisi ile kabak çekirdeği eleme tesisini de ilçemize kazandırıyoruz. İhale tarihimiz belli oldu ve yakın zamanda ihalemizi yapacağız. Tüm bu hizmetleri hayata geçirirken sizlerin desteğini yanımızda hissederek önemli işleri gerçekleştirdik."

Kaymakam Deniz Pişkin, ramazan ayının muhasebe ayı olduğunu vurgulayarak, "Kendimizi, işimizi, görevlerimizi, toplumsal sorumluluklarımızı muhasebeye aldığımız bu bereketli ayı iyi idrak etmeliyiz. Bizler hepimiz, idareciler ve sorumlular olarak tıpkı buğday tanesinin yaptığı muhasebe gibi aynı muhasebeyi yapmamız gerekiyor." diye konuştu.

AA / Kadriye Coşkun - Güncel

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