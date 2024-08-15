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Seydişehir İlçe Müftülüğü Yaz Kur'an Kursları Futbol Turnuvası Tamamlandı

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Seydişehir İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen Yaz Kur'an Kursları futbol turnuvası sona erdi. Turnuvada Kavak Mahallesi Camisi takımı şampiyon oldu.

Seydişehir İlçe Müftülüğü tarafından Yaz Kur'an Kurslarına katılan öğrenciler arası düzenlenen geleneksel futbol turnuvası tamamlandı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Atatürk Spor Salonu yanında bulunan çim sahada gerçekleştirilen turnuva, İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından düzenlendi.

İki hafta devam eden turnuva sonunda Kavak Mahallesi Camisi takımı şampiyon oldu, İkinciliği Ravza Camisi takımı, üçüncülüğü ise Aydoğdu Camisi takımı elde etti.

Centilmenlik kupasını Merkez Kur'an Kursu takımı aldı.

İlçe Müftüsü Adem Bebek, "Turnuvamız kardeşlik havası içerisinde geçerken, genç kardeşlerimizin birbirleriyle kaynaşmasına ve tanışmasına vesile oldu." dedi.

Turnuva sonunda dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları verildi.

Kaynak: AA / Güncel

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