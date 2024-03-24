Üye Girişi
Haberler

Seydişehir Gazeteciler Cemiyeti'nin Olağan Genel Kurulu'nda Ali Saylam yeniden başkan seçildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Seydişehir Gazeteciler Cemiyeti'nin Olağan Genel Kurulu'nda, Ali Saylam yeniden başkan seçildi.

Seydişehir Muhtarlar Derneği Binası'nda yapılan genel kurul, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Faaliyet ve mali bütçe raporlarının okunmasının ardından tek listen halinde gidilen seçimde, Ali Saylam oy birliği ile yeniden başkanlığa seçildi.

Yönetim kuruluna, Kadriye Coşkun, Fatih Atalay, Abdullah Arslan, Süleyman Sayan ve Murat Zeybek seçildi.

Seçimin ardından katılan üyelere teşekkür konuşması yapan Saylam, "1985 yılında kurulan Seydişehir Gazeteciler Cemiyeti Derneği siz değerli basın mensubu arkadaşlarımızın desteğiyle faaliyetlerini sürdürmektedir. İlçelerde gazetecilik yapmanın zor olduğunu hepimiz biliyoruz. Dünyada ve ülkemizde her türlü zorluğa ve güçlüklere rağmen basın mensuplarının hayatlarını hiçe sayarak görevlerini yapıyor. Gazetecilerin haklarını korumak ve onlara destek vermek için mücadele vereceğiz." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Sivil Toplum Yerel Haberler Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

DEM Parti Kahramanmaraş Göksun Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kahramanmaraş Göksun adayı Berfin Hasbay kimdir? DEM Parti Kahramanmaraş Elbistan Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kahramanmaraş Elbistan adayı Dilan Çetin kimdir? DEM Parti Kahramanmaraş Ekinözlü Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kahramanmaraş Ekinözlü adayı Elmast Tolmaç kimdir? DEM Parti Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kahramanmaraş Dulkadiroğlu adayı Elif Tuğçe Demiroğlu kimdir? DEM Parti Kahramanmaraş Çağlayancerit Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kahramanmaraş Çağlayancerit adayı Adnan Korkmaz kimdir? DEM Parti Kahramanmaraş Afşin Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kahramanmaraş Afşin adayı Yasin Taşkın kimdir? DEM Parti Manisa Turgutlu Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Manisa Turgutlu adayı Mahmut Pala kimdir? DEM Parti Manisa Saruhanlı Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Manisa Saruhanlı adayı Mustafa Yanar kimdir? DEM Parti Manisa Salihli Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Manisa Salihli adayı Cevdet Yıldız kimdir? DEM Parti Manisa Kırkağaç Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Manisa Kırkağaç adayı Ragıp Özcan kimdir? DEM Parti Manisa Gölmarmara Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Manisa Gölmarmara adayı Abdurrahman Tarı kimdir? DEM Parti Manisa Akhisar Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Manisa Akhisar adayı Tekin Kızıltaş kimdir? DEM Parti Kocaeli Çumra Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kocaeli Çumra adayı İsmail Altun kimdir? DEM Parti Kocaeli Cihanbeyli Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kocaeli Cihanbeyli adayı Eylül Yaylacı kimdir? DEM Parti Kocaeli Akşehir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kocaeli Akşehir adayı Osman Erdal kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title