Seydişehir emniyeti kahvaltıda buluştu - Haberler

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Seydişehir emniyeti kahvaltıda buluştu

AA - Kadriye Coşkun - Güncel
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Seydişehir emniyeti kahvaltıda buluştu

Seydişehir İlçe Emniyet Müdürü Cevdet Arıcı, personeliyle kahvaltıda buluştu.

Seydişehir İlçe Emniyet Müdürü Cevdet Arıcı, personeliyle kahvaltıda buluştu.

Bir kafede gerçekleşen kahvaltıda Arıcı, "Vatandaşların huzuru için 7 gün 24 saat çalışan siz değerli meslektaşlarıma, yapmış olduğunuz çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Programa, İlçe Emniyet Müdürü Cevdet Arıcı, Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Beyazköse, Konya Özel Harekat Bölge Müdürü Arif Özdemir, İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli katıldı.

AA / Kadriye Coşkun - Güncel

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