Seydişehir Devlet Hastanesi'nde İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
Seydişehir Devlet Hastanesi'nde staj yapan sağlık meslek lisesi öğrencilerine ve yeni başlayan personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi. Eğitimin amacı, çalışanların güvenlik bilincini artırmak ve olası risklere karşı hazırlıklı olmalarını sağlamak.
Seydişehir Devlet Hastanesi bünyesinde staj yapan Sağlık Meslek Lisesi öğrencileri ve göreve yeni başlayan personele İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi düzenlendi.
Eğitim kapsamında, katılımcılara iş sağlığı ve güvenliğinin temel ilkeleri, Genel ve Teknik Konular İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Abdullah Uslu tarafından anlatılırken personelin günlük çalışma hayatındaki güvenlik bilincini artırmayı ve olası risklere karşı hazırlıklı olmasını sağlamak amacı taşıdığı ifade edildi.
Ayrıca Seydişehir Devlet Hastanesi İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi çalışanları Süleyman Hoşaf ve Kadriye Sert tarafından Sağlık konularında bilgiler aktarıldı.