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Seydişehir'den kısa kısa

Seydişehir'den kısa kısa

Güncel Haberler

Seydişehir Belediyesi Başkanlık Kupası Futbol Turnuvası Belediye Başkanı Mehmet Tutal'ın vuruşuyla başladı.

Seydişehir Belediyesi Başkanlık Kupası Futbol Turnuvası Belediye Başkanı Mehmet Tutal'ın vuruşuyla başladı.

Seydişehir Belediyesi Sosyal ve Kültürel Faaliyetleri kapsamında düzenlenen Geleneksel Başkanlık Kupası Futbol karşılaşmaları, kapalı spor salonu yanında bulunan sentetik çim sahada başladı.

Turnuvanın ilk maçında Kayağızlı Spor rakibi Test Makine Spor'u 6-2 mağlup etti. Günün diğer maçında ise İkizpen Spor ile Alfa İletişim Spor 0-0 berabere kaldı.

Başkanlık Kupası Futbol Turnuvaları yaklaşık 1 ay sürecek.

Kadester Mahmud Esad Efendi ölümünün 106. yılında Seydişehir'de anıldı

Tapu Kadastronun kurucusu Kadester Mahmud Esad Efendi ölümünün 106. yılında Seydişehir'de anıldı.

Seydişehir Tapu Müdürlüğü tarafından düzenlenen anma programında Hükümet Konağı önünde bulunan Mahmut Esat Efendi anıtı önüne çelenk bırakıldı.

Seydişehir Tapu Müdürü Muttalip Camcı, "Kadaster Mahmud Esad Efendi, sadece ülkemizin değil, yaptığı çalışmalarla tüm dünyanın önemli bir değeri haline gelmiş devlet adamlarından biridir. Bizlere miras bıraktığı tapu ve kadastro uygulamaları günümüzde hala kullanılmaktadır. Bu anlamlı gün vesilesiyle Kadaster Mahmud Esad Efendi'yi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum." dedi.

Programa Seydişehir Tapu Müdürü Muttalip Camcı, Kadastro Birim Sorumlusu Mehmet Akburun ve personel katıldı.

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel

Esad Efendi Futbol Güncel Haberler

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