Seydişehir'den kısa kısa

Seydişehir Belediyesi yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi mahallelerde temizlik çalışmalarına başladı.

Belediye Başkanı Mehmet Tutal, yaptığı açıklamada, ekiplerin, rutin temizlik faaliyetlerine ek olarak kırsal mahalleler de dahil olmak üzere temizlik, yol yıkama, kaldırım süpürme, çevre temizliği, park ve bahçelerde düzenleme çalışmaları gerçekleştirdiğini kaydetti.

Çevre temizliğine önem verdiklerini belirten Tutal, "Ekipler belirlediği program dahilinde tüm mahallelerde park ve bahçelerin temizliği, yolların ve parkların temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Ramazan Bayramı öncesi ekipler mahallelerde kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştiriyor." dedi.

Depremzedelere bayramlıklar gönderildi

Seydişehirli hayırseverler ve Seydişehir İlçe Müftülüğü katkılarıyla oluşturulan yardım malzemeleri deprem bölgesi Hatay'a gönderildi.

İlçe Müftüsü Adem Bebek, deprem bölgesinde yaraların sarılması için çalışmalarına devam ettikleri kaydetti.

Depremzedelere dağıtılmak üzere 700 bayramlık kolisi ve 500 aileye gıda paketinden oluşan bayram yardımlarının din görevlileri tarafından dualarla Hatay'a gönderildiğini belirten Bebek, "Malzemeler sahada bizzat Müftülük ve Türkiye Diyanet Vakfı görevlilerince depremzede kardeşlere dağıtılacaktır." ifadesini kullandı.