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Seydişehir'den kısa kısa

AA - Kadriye Coşkun - Güncel
Seydişehir'den kısa kısa

Seydişehir Belediyesi tarafından yaptırılan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Temsilciliği binası düzenlenen törenle açıldı.

Seydişehir Belediyesi tarafından yaptırılan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Temsilciliği binası düzenlenen törenle açıldı.

Açılışa, Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Muharip Gaziler Derneği Temsilcisi Mustafa Balcı, ilçe protokolü, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Pişkin, açılışta, "Şehitlerimiz ve gazilerimiz adına ve yararına yapılan hiçbir şeyin lüks olmadığını, gereksiz olmadığını düşüyorum. Sizlere çok şey borçluyuz. Bu dernek binamızda sizin için yapılan en güzel çalışma. Seydişehir bu anlamda güzel örnekler sunmuş. Şehit yakınları ve gazilerimize nitelikli mekanlar sunulmuş. Belediye Başkanımıza ve personeline teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Tutal da Seydişehir'in ufkunu açacak ve ekonomisini geliştirecek projelere, sivil toplum örgütlerinin ruhuna ve gönlüne dokunacak çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

Balcı ise kendilerine her zaman destek olan ve yardımlarını esirgemeyen herkese teşekkür etti.

Seydişehir'de "Başkanlık Futbol Turnuvası"nın ödül töreni yapıldı

Seydişehir Belediyesince düzenlenen "Başkanlık Voleybol Turnuvası"nın ödül töreniyle sona erdi.

Atatürk Spor Salonu yanında bulunan çim sahada 18 takımın katıldığı turnuvayı, Ortakaraören Spor Futbol takımı kazandı.

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, ödül töreninde, dostluğun kazandığını turnuvayı ilerleyen yıllarda da devam ettireceklerini ifade etti.

Turnuvada dereceye giren takımlara ödülleri ve hediyelerinin verilmesinin ardından tören sona erdi.

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AA / Kadriye Coşkun - Güncel

Mehmet Tutal Seydişehir Türkiye Güncel Haberler

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