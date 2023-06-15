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Seydişehir'deki trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Seydişehir'deki trafik kazasında 1 kişi yaralandı

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Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Adem Koyun (34) idaresindeki 42 ANC 589 plakalı araç, Seydişehir- Antalya kara yolunun 6. kilometresinde araç sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kayalıklara çarptı.

Kazada araç sürücü Adem Koyun yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı olay yerine gelen ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel

Seydişehir Antalya Tragger Konya Güncel Haberler

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