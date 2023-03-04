Seydişehir'deki trafik kazasında 1 kişi yaralandı Güncel Haberler Seydişehir-Antalya yolu 9'uncu kilometresinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Seydişehir- Antalya yolu 9'uncu kilometresinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, 06 G 86137 plakalı beton mikserinin sürücüsü Arif Okcu, aracının kontrolden çıkması sonucu aracını yol üzerindeki kaçış rampasına doğru sürdü. Rampanın sonundaki kayalıklara kadar giden araç ancak kayalıklara çarparak durabildi. Çarpmanın etkisi ile araç sürücüsü Arif Okcu yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerine gelen ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaynak: AA / Güncel Tragger Antalya Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Seydişehir'deki trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.