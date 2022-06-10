Seydişehir'deki Gökhüyük kazı çalışmalarının sergisi yapıldı - Haberler

Seydişehir'deki Gökhüyük kazı çalışmalarının sergisi yapıldı Konya'nın Seydişehir ilçesinde, arkeolojik kazı çalışmalarına başlanan Gökhüyük'ün tanıtım sergisi düzenlendi. Konya'nın Seydişehir ilçesinde, arkeolojik kazı çalışmalarına başlanan Gökhüyük'ün tanıtım sergisi düzenlendi. Selçuk Üniversitesi'nde (SÜ) düzenlenen, Seydişehir Belediyesi'nin de destek verdiği sergide, ziyaretçiler kazıya ilişkin bilgilendirildi. Üniversitenin Edebiyat Fakültesi'nde Öğretim Görevlisi olan Kazı Başkanı Ramazan Gündüz, gazetecilere, Seydişehir ve çevresinde yapılan arkeolojik araştırmalarda önemli verilere ulaşıldığını söyledi. Belediye Başkanı Mehmet Tutal da çalışmaların, ilçe ve bölge adına önemli olduğunu anlattı. AA / Kadriye Coşkun - Güncel Selçuk Üniversitesi Seydişehir Konya Güncel Haberler

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