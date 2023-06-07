Seydişehir'de yüksekten düşen kişi yaralandı
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde apartmanın 2. katından düşen kadın yaralandı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde apartmanın 2. katından düşen kadın yaralandı.
Hacıseyitali Mahallesi, 153080 sokakta bulunan 4 katlı apartmanın 2. katında yaşayan İrem Y. (23), balkondan dengesini kaybederek düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olan İrem Y, Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Güncel