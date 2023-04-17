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Seydişehir'de yayaya çarpan araç sürücüsü kaçtı

Seydişehir'de yayaya çarpan araç sürücüsü kaçtı

Güncel Haberler

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen kazasında 1 kişi yaralandı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen kazasında 1 kişi yaralandı.

Abdullah. S, idaresindeki 42 K 7723 plakalı hafifi ticari araç Hacıseyitali Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi üzerinde seyir halinde iken yolun karşısına geçmeye çalışan Fehime Münevver A.'a çarptı.

Kazada Fehime Münevver A. yaralanırken araç sürücüsü aracını olay yerinde bırakarak kaçtı.

Çevrede kazayı görenlerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık çalışanları yönlendirildi.

Gelen sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis ekipleri kaza yerinden kaçan araç sürücüsü Abdullah S.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Güncel

Seydişehir Tragger Konya Güncel Haberler

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