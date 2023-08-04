Seydişehir'de Yasak Suç Aletleri Ele Geçirildi

Konya'nın Seydişehir ilçesinde kurulan halk pazarında yapılan denetimlerde çok sayıda satışı yasak muşta, sustalı ve kelebek bıçak ele geçirildi. Suç aletleri bulunduran ve satan 4 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde kurulan halk pazarında denetim yapan polis ekipleri, çok sayıda satışı yasak muşta, sustalı ve kelebek bıçak ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, ilçede meydana gelen kavga olaylarında kullanılan yasaklı suç aletlerinin teminini zorlaştırmak ve satıcılarla ilgili gerekli işlemleri yerine getirebilmek amacıyla Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekiplerince ilçenin kapalı pazar yerinde denetimler gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda 4 ayrı pazar tezgahında satışa sunulan muşta, sustalı ve kelebek tarzı suç aletleri ele geçirildi. Suç aletleri bulundurduğu ve sattığı belirlenen 4 kişi hakkında ise adli işlem yapıldı.

Yapılan açıklamada, daha huzurlu ve güvenli bir ilçe için Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlerinin suç ve suçlularla mücadelesinin duraksamadan devam edeceği bildirildi. - KONYA