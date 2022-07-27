Seydişehir'de yaralı leyleğe belediye ekipleri sahip çıktı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Seydişehir'de yaralı leyleğe belediye ekipleri sahip çıktı

Seydişehir'de yaralı leyleğe belediye ekipleri sahip çıktı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, esnaf tarafından yaralı halde bulunan yavru leyleğe belediye ekipleri sahip çıktı.

 - Güncelleme:

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, esnaf tarafından yaralı halde bulunan yavru leyleğe belediye ekipleri sahip çıktı.

???????Hacıseyitali Mahallesinde kuaförlük yapan Fatoş Sarı, akşam saatlerinde iş yeri önünde kanadından yaralanmış yavru leyleği fark edince, Seydişehir Belediyesini arayıp bilgi verdi.

Seydişehir Belediyesinin hayvan barınağında görevli bir personel tarafından alınan ve belediye veterinerine götürülen leylek tedavi altına alındı.

Yavru leyleğin iyileştikten sonra doğaya salınacağı öğrenildi.

AA / Kadriye Coşkun - Güncel

Seydişehir Konya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title