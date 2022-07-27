Seydişehir'de yaralı leyleğe belediye ekipleri sahip çıktı Konya'nın Seydişehir ilçesinde, esnaf tarafından yaralı halde bulunan yavru leyleğe belediye ekipleri sahip çıktı. Konya'nın Seydişehir ilçesinde, esnaf tarafından yaralı halde bulunan yavru leyleğe belediye ekipleri sahip çıktı. ???????Hacıseyitali Mahallesinde kuaförlük yapan Fatoş Sarı, akşam saatlerinde iş yeri önünde kanadından yaralanmış yavru leyleği fark edince, Seydişehir Belediyesini arayıp bilgi verdi. Seydişehir Belediyesinin hayvan barınağında görevli bir personel tarafından alınan ve belediye veterinerine götürülen leylek tedavi altına alındı. Yavru leyleğin iyileştikten sonra doğaya salınacağı öğrenildi. Güncel AA / Kadriye Coşkun Seydişehir Konya Güncel Haberler

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