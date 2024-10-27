Üye Girişi
Haberler

Seydişehir'de Yangın: Bir Yaralı ve Mahsur Kalan Komşu Kurtarıldı

Seydişehir'de Yangın: Bir Yaralı ve Mahsur Kalan Komşu Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen ev sahibi hastaneye kaldırılırken, yan dairedeki komşusu itfaiye tarafından kurtarıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen ev sahibi Mahir Korkmaz, hastaneye kaldırıldı. Binayı saran duman nedeniyle evinde mahsur kalan yan dairedeki Esra Bakkaloğlu ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın söndürülürken, evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Yangın saat 16.00 sıralarında Seydişehir ilçesi Alaylar 1 Mahallesi Necmettin Erbakan Caddesi'nde 4 katlı binanın en üst katındaki dairede çıktı. Alevleri fark eden ev sahibi Mahir Korkmaz, kendi imkanları ile yangını söndürmeye çalışırken, yayılan duman binayı sardı. Komşuların ihbarı ile adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen Mahir Korkmaz, ilk müdahalenin ardından ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yan dairede oturan Esra Bakkaloğlu ise binayı saran duman nedeniyle mahsur kaldı. Bakkaloğlu, itfaiye görevlileri tarafından kurtarıldı. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, evdeki eşyaların kullanılamaz hale geldiği öğrenildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yerel Haberler Seydişehir Acil Durum Güvenlik 3-sayfa İtfaiye Güncel Konya Yaşam Kaza

Kabine kritik başlıklarla toplanıyor! İşte masadaki en önemli gündem maddesi

Kabine kritik başlıklarla toplanıyor! İşte masadaki en önemli gündem maddesi

 6 yıllık küslük böyle sona erdi! Tarihi törene Emine Şenyaşar katılamadı

6 yıllık küslük böyle sona erdi! Tarihi törende önemli bir kişi eksik

 Gürcistan'da seçim krizi! Sonuçları beğenmeyen cumhurbaşkanı, halkı sokağa çağırdı

Sonuçları beğenmeyen cumhurbaşkanı, halkı sokağa çağırdı
Prof. Dr. Naci Görür: Deprem dirençli Adana'yı kurun

5 büyüklüğünde depremle sarsılan Adana'ya Naci Görür'den korkutan uyarı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kerem Aktürkoğlu kaç gol attı? Kerem Aktürkoğlu'dan hat trick! (Benfica Rio Ave maçı) Hangi Nobel ödülünü kazanan kadın sayısı diğer üçünden daha fazladır? NBA tarihinde, oğluyla beraber aynı takımda oyuncu olarak maça çıkan tek basketbolcu kimdir? POWER RANGERS filmi konusu nedir? Power Rangers oyuncuları kim? İstanbul'da doğan ve İstanbul'da ölen ilk Osmanlı padişahı kimdir? Susam Sokağı karakterlerinden Büdü'nün en sevdiği sayı 6'yken Edi'nin en sevdiği sayı kaçtır? 1959'dan günümüze kadarki Süper Lig tarihinde en çok gol atan, en çok galibiyet alan ve en çok puan toplayan futbol takımı hangisidir? Tolstoy'un Anna Karenina adlı eseri hangi ifadeyle başlar? INTER- JUVENTUS maçından kareler! Inter- Juventus maçı kaç kaç bitti? Kenan Yıldız gol attı mı? Maç özeti! Fenerbahçe- Bodrumspor maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe- Bodrumspor maç özeti! Hangi ikisi köpekgillerdendir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.