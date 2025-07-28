Seydişehir'de Yangın: 2 Yaralı

Seydişehir'de Yangın: 2 Yaralı
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir ahır ve samanlıkta çıkan yangında, yangına müdahale eden 2 kişi yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde ahır ve samanlıkta çıkan yangında 2 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Saadetler Mahallesi'nde Lokman Yıldırım'a ait evin ahır ve samanlık kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve Seydişehir Belediyesi ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı.

Yangına müdahale eden ahır sahibi Lokman Yıldırım ile akrabası Sezer Çelik'in vücudunda yanıklar oluştu.

Ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel
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