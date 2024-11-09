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Seydişehir'de Yangın: 1 Kişi Dumandan Etkilendi

Seydişehir'de Yangın: 1 Kişi Dumandan Etkilendi
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 24 yaşındaki genç hastaneye kaldırıldı. Yangın, Alaylar Mahallesi'ndeki iki katlı evin 2. katında henüz bilinmeyen bir sebeple başladı ve itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde iki katlı evde çıkan yangında dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alaylar 1 Mahallesi 152164. Sokak'taki iki katlı evin 2. katında yaşayan M.A.K'nin evinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Hasara neden olan yangında, dumandan etkilenen Şükrü Ali E, (24) Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel
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