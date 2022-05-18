Seydişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı - Haberler

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Seydişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

AA - Kadriye Coşkun - Güncel
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Seydişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Seydişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, şehirlerarası yolcu terminalinde yaptığı uygulamada bir otobüsteki yolcu A.Ö'nün üzerinde bir miktar eroin ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Kadriye Coşkun - Güncel

Uyuşturucu, Seydişehir, Narkotik, Konya, Güncel, Haberler

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