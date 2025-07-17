Seydişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: Karı Koca Tutuklandı

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Konya'nın Seydişehir ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan bir karı koca mahkemece tutuklanırken, kadının baygınlık geçirmesi üzerine hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan karı koca tutuklandı.

Seydişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin uyuşturucu madde ticaretini ve kullanımını önlemeye yönelik yapılan çalışmaları devam ediyor.

Ekipler, uyuşturucu madde götürdüğü tespit edilen bir aracı durdurdu.

Araçta ve içinde bulunan D.A.T. ile Z.A.T'nin üzerinde yapılan aramada 8 parça halinde uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan karı koca çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tutuklandığını öğrenince baygınlık geçiren Z.A.T, adliyeden 112 ekipleri ve polis ekipleri eşliğinde Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel
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