Seydişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Zanlı Tutuklandı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yolcu otobüsüyle gelen O.T'nin iç çamaşırında uyuşturucu bulundu. Gözaltına alınan zanlı, adliyeye sevk edilerek tutuklandı.
Seydişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin çalışmasında, yolcu otobüsüyle Antalya'dan ilçeye gelen O.T'nin üst aramasında, iç çamaşırına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan O.T, emniyetteki işleminin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel