Seydişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Zanlı Tutuklandı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, şehirlerarası otobüste yakalanan E.T. tutuklandı. Emniyet ekipleri, yapılan aramada zanlının üzeri ve eşyalarında uyuşturucu buldu.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehirlerarası bir otobüsü ilçe girişinde durdurdu.
Otobüsteki yolculardan E.T'nin üzeri ve eşyalarında yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan E.T, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel