Seydişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Kişi Tutuklandı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltındaki 2 kişi serbest bırakılırken, cezaevinden yeni çıkan bir kişi tutuklandı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı.
Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde imalatı ve satışına yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 3 kişiden 2'si emniyetteki alınan ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, cezaevinden 3 ay önce çıktığı öğrenilen F.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel