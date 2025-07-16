Seydişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 280 Lyrica Hap Ele Geçirildi, Zanlı Tutuklandı

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Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, bagajda kamp sandalyesi içinde gizlenmiş 280 lyrica hap ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan M.Ö, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Seydişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçe genelinde uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışmaları kapsamında Konya'dan Seydişehir'e seyir halinde olan şüpheli bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada bagajda kamp sandalyesi içinde gizlenmiş 280 lyrica hap ele geçirildi, araç sürücüsü M.Ö gözaltına alındı.

M.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel
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