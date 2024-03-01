Seydişehir'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
Konya'nın Seydişehir ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı. İki zanlı tutuklanırken diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan ikisi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, belirlenen adreslere yaptığı operasyonda, Cengiz D, İbrahim K, Osman K. ile Ramazan Y'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan Cengiz D. ile İbrahim K, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.