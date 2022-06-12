Seydişehir'de Türk Halk Müziği konseri verildi - Haberler

Seydişehir'de Türk Halk Müziği konseri verildi Seydişehir'de Musiki Derneği korosu Türk Halk Müziği konseri verdi. Seydişehir'de Musiki Derneği korosu Türk Halk Müziği konseri verdi. Seydişehir Musiki Derneği Başkanı Sıtkı Özkal, Belediye Düğün Salonunda gerçekleştirilen etkinlikte, pandemi nedeniyle ara verdikleri çalışmalarına yeniden başladıklarını ve 36 yıldır her yaştan müzik sever ile ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını söyledi. Türk Halk Müziğinin sevilen parçalarını iki bölüm halinde seslendiren koro, konser sonunda vatandaşlar tarafında ayakta alkışlandı. Konsere, Konya Vali Yardımcısı Aydın Erdoğan, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, adliyede görev yapan savcı ve hakimler, siyasi parti ilçe başkanları ve çok sayıda müzik severler katıldı.??????? AA / Kadriye Coşkun - Güncel Seydişehir Güncel Haberler

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