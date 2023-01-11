Seydişehir'de trafik kazasında 1 kişi yaralandı Güncel Haberler Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Dilek K. idaresindeki 42 FBV 07 plakalı otomobil, Alaylar İki Mahallesi Seyit Harun Veli Caddesi Adliye Kavşağı'nda karşı yönden gelen Musa A'nın kullandığı 42 AEA 701 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücü Dilek K. yaralandı. Yaralı, ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaynak: AA / Güncel Seydişehir Konya Güncel Haberler

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