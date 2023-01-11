Üye Girişi
Haberi Paylaş

Seydişehir'de trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Seydişehir'de trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Dilek K. idaresindeki 42 FBV 07 plakalı otomobil, Alaylar İki Mahallesi Seyit Harun Veli Caddesi Adliye Kavşağı'nda karşı yönden gelen Musa A'nın kullandığı 42 AEA 701 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücü Dilek K. yaralandı.

Yaralı, ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Seydişehir Konya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title