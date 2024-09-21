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Seydişehir'de Trafik Kazası: Baba ve Oğlu Yaralandı

Seydişehir'de Trafik Kazası: Baba ve Oğlu Yaralandı
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Konya'nın Seydişehir ilçesindeki trafik kazasında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil bariyerlere çarptı. Kazada baba ve oğlu yaralandı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında baba ve oğlu yaralandı.

Yunus Kaya Vurgun idaresindeki 71 FF 442 plakalı otomobil, Seydişehir-Antalya kara yolunun 10. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan bariyerlere çarptı.

Kazada sürücü Yunus Kaya Vurgun ile otomobilde yolcu olarak bulunan babası İnan Vurgun yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel

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