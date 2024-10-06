Seydişehir'de Trafik Kazası: Anne ve Oğlu Yaralandı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, lastiği patlayan otomobil bariyerlere çarptı. Kazada anne ve oğlu yaralandı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında anne ile oğlu yaralandı.
Songül K. idaresindeki 42 APE 810 plakalı otomobil Seydişehir-Konya kara yolunun 13 kilometresi Gevrekli Mahallesi yakınlarında lastiğinin patlamasın sonucu bariyerlere çarptı.
Kazada araç sürücü ile otomobilde bulunan oğlu Mevlüt K. yaralandı.
Yaralılar ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.