Seydişehir'de Trafik Kazası: Ağır Yaralı Kurtarılamadı

Güncelleme:
Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Yunus Emre Bakır, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kazada sürücü Mustafa Çeliker ile birlikte yaralanmıştı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Seydişehir Oto Sanayi yolunda 2 Ekim'de meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Yunus Emre Bakır, tedavi gördüğü Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Mustafa Çeliker idaresindeki 07 AFE 958 plakalı otomobil, Seydişehir Oto Sanayi yolunda refüjde bulunan aydınlatma direğine çarparak takla atmış, sürücü ile araçtaki Yunus Emre Bakır yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel
