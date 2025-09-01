Seydişehir'de Trafik Kazası: 4 Yaralı

Seydişehir'de Trafik Kazası: 4 Yaralı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. A.P. yönetimindeki otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen başka bir araca çarparak kazaya neden oldu. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

A.P. idaresindeki 10 KK 933 plakalı otomobil, Seydişehir-Konya kara yolu Bölge Trafik İstasyon Amirliği önünde kırmızı ışıkta bekleyen A.Ö.S. idaresindeki 06 ZSS 68 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada her iki araçta bulunan M.P, Ş.P, Y.A.S. ve F.S. yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel
