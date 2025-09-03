Seydişehir'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

Güncelleme:
Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında B.T. ve Y.S. yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

B.T. idaresindeki 07 YGF 45 plakalı otomobil, Alaylar 2 Mahallesi Karabulak kavşağında M.Ö. idaresindeki 34 MCV 737 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada B.T. ile otomobilde bulunan Y.S. yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi kaldırıldı.

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel
