Seydişehir'de Trafik Kazası: 2 Yaralı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Osman. A (27) idaresindeki 42 ZP 876 plakalı otomobil, Vahdettin .Y idaresindeki (44) yönetimindeki 42 K 6702 plakalı otomobille Tahir Büyükkörükçü Caddesi 152168 Sokak'ta çarpıştı.
Kazada her iki aracın da sürücüsü yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.