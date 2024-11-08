Seydişehir'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Osman. A (27) idaresindeki 42 ZP 876 plakalı otomobil, Vahdettin .Y idaresindeki (44) yönetimindeki 42 K 6702 plakalı otomobille Tahir Büyükkörükçü Caddesi 152168 Sokak'ta çarpıştı.

Kazada her iki aracın da sürücüsü yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.