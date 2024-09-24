Seydişehir'de Trafik Kazası: 1 Yaralı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Olayda bir otomobil diğerine çarparak kaza yaptı ve yaralı ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
A.K. idaresindeki 42 RE 260 plakalı otomobil, Alaylar İki Mahallesi Seyit Harun Veli Caddesi Adliye Kavşağında M.N. yönetimindeki 42 AE 329 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada 42 RE 260 plakalı otomobilde bulunan Ş.K. yaralandı.
Ş.K. olay yerine gelen ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.