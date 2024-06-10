Seydişehir'de Trafik Kazası: 1 Yaralı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Aykan Güler'in kullandığı otomobil bariyerlere çarptı. Kazada Yakut Güler yaralandı ve Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Aykan Güler idaresindeki 42 APT 617 plakalı otomobil, Seydişehir-Antalya kara yolunun 9. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.
Kazada araçta bulunan Yakut Güler (61) yaralandı.
Yaralı olay yerine gelen ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.