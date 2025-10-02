Seydişehir'de Trafik Kazası: 1'i Çocuk 3 Yaralı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Bedirhan Yıldız idaresindeki 66 ABG 108 plakalı otomobil, Seydişehir İncesu mevkisinde aydınlatma direğine çarparak refüje devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada sürücü ve araçtaki eşi Büşra ile çocuğu Günce Yıldız (1) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.