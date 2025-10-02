Haberler

Seydişehir'de Trafik Kazası: 1'i Çocuk 3 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, aydınlatma direğine çarparak devrilen otomobilde 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Bedirhan Yıldız idaresindeki 66 ABG 108 plakalı otomobil, Seydişehir İncesu mevkisinde aydınlatma direğine çarparak refüje devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada sürücü ve araçtaki eşi Büşra ile çocuğu Günce Yıldız (1) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel
Gazze karasularına ulaşan Mikeno, İsrail tarafından ele geçirildi

İsrail Mikeno'yu ele geçirdi, bir gemiyle iletişim kesildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Xabi Alonso, Arda Güler'in oynayacağı pozisyonu açıkladı

Xabi Alonso net kararını verdi: Arda bundan sonra...
Düğüne damga vuran hareket! Gelin, bunu hiç beklemiyordu

Düğüne damga vuran hareket! Gelin, bunu hiç beklemiyordu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.