Seydişehir'de Trafik Kazaları: 2 Yaralı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde gerçekleşen trafik kazalarında iki sürücü yaralandı. Zehra D.'nin otomobili bir direğe çarparken, Hüseyin Y.'nin motosikleti devrildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi yaralandı.
Zehra D, idaresindeki 06 MCB 48 plakalı otomobil, Seyitharun Mahallesi Cevher Dudayev Caddesi'nde, yol kenarındaki direğe çarptı.
Hüseyin Y'nin kullandığı 34 MBT 864 plakalı motosiklet ise Seydişehir - Antalya kara yolunda devrildi.
Kazada yaralanan sürücüler, ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. ???????