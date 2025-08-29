Seydişehir'de Toplum Temelli Turizm Projesi Tanıtıldı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) tarafından desteklenen "Seydişehir'de Toplum Temelli Turizm Mikoturizm'in Araştırılması ve Tanıtımı" projesi tanıtıldı.

Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen programa, Kaymakam Mustafa Hamit Kıyıcı, MEVKA Genel Sekreteri İhsan Bostancı, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve mahalle muhtarları katıldı.

Kıyıcı, programda, projenin Seydişehir için büyük bir kazanım olduğunu belirtti.

İlçenin turizm potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek için çalıştıklarını aktaran Kıyıcı, Seydişehir'in doğal ve kültürel zenginlikleri tanıtacak projenin, turizmi canlandırarak ekonomik ve sosyal açıdan katkı sağlayacağını söyledi.

Bostancı ise MEVKA olarak bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak projeleri her zaman desteklediklerini, Seydişehir'in tanıtımı için projenin önemli bir adım olduğunu kaydetti.