Seydişehir'de Tırın Çarptığı İskelede 4 İşçi Yaralandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde tünel inşaatındaki iskeleye tırın çarpması sonucu düşen 4 işçi yaralandı.

Seydişehir-Antalya kara yolunda yapımı devam eden Alacabel tünel inşaatındaki iskeleye tırın çarpması nedeniyle iskelede çalışan 4 işçi düştü.

Olayı gören çalışma arkadaşlarının durumu ihbar etmesi üzerinde olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Ahmet Çam, Ali Gümüş, Musa Gümüş ve Mehmet Şarlı ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.