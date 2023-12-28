Seydişehir'de terör örgütü PKK'ya düzenlenen etkinlikle tepki gösterildi
Konya'nın Seydişehir ilçesinde Büyük Birlik Partisi İlçe Başkanlığı öncülüğünde düzenlenen Şehitlere Saygı Teröre Lanet Yürüyüşü, Seydişehir Hükümet Konağı önünde gerçekleştirildi. Türk bayraklarıyla etkinliğe katılanlar, terör örgütü PKK'ya karşı sloganlar attı. Etkinlik, yapılan duanın ardından sona erdi.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde terör örgütü Pkk, protesto edildi.
Büyük Birlik Partisi İlçe Başkanlığı öncülüğünde düzenlenen Şehitlere Saygı Teröre Lanet Yürüyüşü, Seydişehir Hükümet Konağı önünde başladı.
Ellerindeki Türk bayraklarıyla etkinliğe katılanlar, terör örgütü PKK aleyhine slogan attı.
Etkinlik, yapılan duanın ardından sona erdi.