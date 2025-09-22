Haberler

Seydişehir'de Taşımalı Eğitim Öğrencilerine Ücretsiz Yemek Hizmeti

Seydişehir ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü, taşımalı eğitim gören ilkokul ve ortaokul öğrencilerine ücretsiz öğle yemeği hizmeti sağlayacak. Protokol, sağlıklı ve dengeli beslenmeyi desteklemeyi amaçlıyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Leman Kadir Parıltı Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasında protokol imzaladı.

Seydişehir'de taşımalı eğitim gören 350 ilkokul ile 220 ortaokul öğrencisine ücretsiz öğle yemeği hizmeti verileceği kaydedildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Nizamettin Doğan, yaptığı açıklamada, bu protokolle öğrencilerin sağlıklı ve dengeli beslenmelerinin destekleneceğini ifade etti.

Doğan, emeği geçen herkese teşekkür ederek, öğrencilere başarı dolu bir eğitim yılı diledi.

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel
