Seydişehir'de Taşımalı Eğitim İçin Şoför ve Rehberlere Eğitim Verildi

Güncelleme:
Seydişehir ilçesinde taşımalı eğitimde görevli şoför ve rehber personele yönelik düzenlenen eğitimde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma tarafından bilgilendirme yapıldı. Eğitim, öğrencilerin güvenliğini artırmak amacıyla önem taşıyor.

Seydişehir ilçesinde taşımalı eğitim kapsamında özel servis hizmeti sunan şoför ve rehber personele yönelik eğitim gerçekleştirildi.

Seydişehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu'ndaki eğitimde, özel servis hizmeti sunan şoför ve rehber personele yönelik, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince bilgilendirme eğitimi düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Halil İbrahim Coşar, yaptığı açıklamada, "Servis araçlarında can taşıyoruz. Hiçbir öğrencimizin zarar görmesini istemeyiz. Bu tür eğitimler, görevli personelin bilinçlenmesi açısından hayati öneme sahiptir." ifadesini kullandı.

