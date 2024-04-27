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Seydişehir'de Şehitlerin Anısına Fidan Dikimi Yapıldı

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Konya'nın Seydişehir ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı bahçesine şehitlerin anısına fidan dikimi gerçekleştirildi. Dikilen fidanlara şehitlerin isimleri verildi ve etkinlik sonrasında şehitler için dua edildi. Seydişehir Kaymakamı, Belediye Başkanı, kurum müdürleri ve şehit aileleri de fidan dikim etkinliğine katıldı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde şehitlerin anısına fidan dikimi yapıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığının bahçesine dikilen fidanlara şehitlerin isimleri verildi.

Etkinliğin ardından şehitler için dua edildi.

Fidan dikim etkinliğine Seydişehir Kaymakamı Cevdet Bakkal, Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, kurum müdürleri ve şehit aileleri katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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