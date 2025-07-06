Seydişehir'de şehitler için Mevlid-i Şerif okutuldu

Seydişehir'de şehitler için Mevlid-i Şerif okutuldu
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği tarafından Mevlid-i Şerif okutuldu.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği tarafından Mevlid-i Şerif okutuldu.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği binasında Şehit Mustafa Tünel için düzenlenen hatim programa ilçe protokol üyeleri, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Seydişehir Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Yakup Söğüt şehitlere ve gazilere Allah'tan rahmet ve ailelerine sabır diledi.

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel
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