Seydişehir'de Şehit ve Gazileri Anma Karate Turnuvası sona erdi
Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen Şehit ve Gaziler Karate Turnuvası sona erdi.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen Şehit ve Gaziler Karate Turnuvası sona erdi.
Seydişehir'de 8 spor kulübü, 250 sporcunun katıldığı Şehit ve Gazileri Anma Karate Turnuvasında derece giren sporculara madalyaları verildi.
Seydişehir Atatürk Kapalı Spor Salonunda gerçekleşen turnuvada Konya Selçuklu, Karatay, Isparta, Çumra, Hisarspor, Karaman, Sarayönü ve Seydişehir'den toplam 250 sporcu katıldı.
Çok sayıda sporseverin izlediği müsabakalarda dereceye giren sporculara madalyalarını Belediye Başkanı Mehmet Tutal verdi.
Başkan Tutal, turnuvaya katılan tüm sporculara teşekkür ederken, dereceye giren sporcuları tebrik etti.
Kaynak: AA / Güncel