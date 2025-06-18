Seydişehir'de Sağlık ve Sosyal Hizmet Bilgilendirme Toplantısı

Seydişehir'de Sağlık ve Sosyal Hizmet Bilgilendirme Toplantısı
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde, vatandaşlar sağlık ve sosyal hizmetler hakkında bilgilendirildi. Seydişehir Sosyal Hizmet Merkezi ve İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte kanser taramaları ve erken teşhis hizmetleri dikkat çekti.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde vatandaşlar sağlık ve sosyal hizmetlere erişim konusunda bilgilendirildi.

Seydişehir Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ile Seydişehir İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen çalışmada, Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) ve Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) ekipleri Bostandere Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu.

Çalışmalar kapsamında vatandaşların sosyal destek ihtiyaçları değerlendirildi, kanser taramaları ve erken teşhis hizmetleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Bostandere Muhtarı Baki Bağlama, mahallelerinde böyle bir hizmetin gerçekleştirilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek yetkililere teşekkür etti.

Çalışmaya, Seydişehir Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Muhammet Kiremitçi ile İlçe Sağlık Müdürü Mustafa Balcı da katıldı.

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel
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